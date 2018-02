Ferroviário e Guarani de Juazeiro conhecem seus grupos na Série D

19:43 · 20.02.2018 / atualizado às 19:50

As equipes cearenses que disputarão a Série D de 2018 já conhecem seus adversários na fase de grupos da competição. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, no início da noite dessa terça-feira, 20, os grupos e a tabela básica do certame.

Na fase regionalizada, ou seja, a primeira fase, o Ferroviário se encontra no Grupo A4, com o Cordino/MA, Interporto/TO e 4 de Julho/PI. A estreia coral está programada para acontecer dia 21 ou 22 de abril, diante do Cordino, fora de casa.

Já o Guarani de Juazeiro está localizado no grupo A6, ao lado de Imperatriz/MA, Belo Jardim/PE e América/RN. O primeiro compromisso da equipe de Juazeiro do Norte na competição deve ocorrer dia 21 ou 22 de abril, em casa, contra o Belo Jardim, de Pernambuco.

Regulamento

Na primeira fase, as 68 equipes são divididas em 17 grupos composto por quatro times. Os primeiros colocados de cada grupo e os 15 melhores segundos classificam para o mata-mata. A competição segue em formato eliminatório até a final, conhecida como sexta fase. As equipes que chegarem às semifinais subirão para a Série C 2019.

A novidade fica por conta de o gol qualificado no mata-mata ter sido abolido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ou seja, se o confronto eliminatório terminar empatado a decisão da vaga será nos pênaltis, como vem acontecendo em todas as competições organizadas pela entidade.