Ferroviário dá show de solidariedade em festa na Barra do Ceará

13:25 · 13.10.2017 / atualizado às 13:26

Comunidade da Barra do Ceará participou de várias atrações no estádio ( Foto: Divulgação ) Torcida jovem do Ferroviário marcou presença na Vila Elzir Cabral ( Foto: Divulgação )

Centenas de crianças e famílias da região da Barra do Ceará participaram ontem de grande festa promovida pela diretoria e torcida do Ferroviário Atlético Clube na Vila Olímpica Elzir Cabral, em comemoração ao dia das crianças.

O mascote do Ferrão, o Tutuba, foi quem deu o tom festivo do evento, distribuindo brinquedos e lanches. As crianças também puderam se divertir com pula-pula, pipoca, algodão-doce e várias atrações.

Segundo o diretor de marketing do Ferroviário, Newton Filho, esse tipo de ação gera aproximação com a população da área "Público alvo foram moradores da própria Barra do Ceará. Aumentando a identificação do clube com o bairro onde é sediado", explicou.

O Ferroviário já se prepara para a pré-temporada do grande ano de 2018, quando o time terá competições importantes pela frente, como a Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Brasileirão Série D. O treinador Carlos Rabello já foi oficializado no clube coral, após ter conseguido o acesso à Série C com o Juazeirense da Bahia.