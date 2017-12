Ferroviário anuncia mais um reforço para o meio-campo

14:30 · 21.12.2017

Atleta já treina junto aos demais companheiros de clube ( Foto: Divulgação/Ferroviário )

O Ferroviário segue firme na preparação para a temporada 2018 em que o time terá pela frente várias competições, como Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série D do Brasileirão.

Nesta quinta-feira (21), O time Coral anunciou a contratação de mais um reforço. Trata-se de Jean, que é um meia de 28 anos. O jogador tem passagens por Murici, ASA de Arapiraca, e Penedense. O atleta se apresentou ao técnico Carlos Rabello e já treina com a equipe.

Ficha técnica:

Nome completo: Jean Ferreira de Sousa

Nome de escalação: Jean

Data de nascimento: 30/11/1990

Posição: meia

Natural da: Bahia

Clubes: CSE / ASA/ Penendense / Murici