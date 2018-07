Ferrovário perde no tempo normal, vence nos pênaltis e garante acesso à Série C

21:19 · 09.07.2018 / atualizado às 22:17

Dentro do estádio Amigão, em Campina Grande, lotado, o Ferrão fez história ( Foto: Pedro Chaves/ FCP )

O Ferroviário enfrentou o Campinense - PB, em Campina Grande, e perdeu por 1 a 0 no tempo normal, na noite desta segunda-feira (9). Nos pênaltis, venceu por 5 a 4 e garantiu acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogo

Após ter vencido a primeira partida, na Arena Castelão, por 3 a 2, o Ferroviário sabia o que o aguardava no Estádio Amigão, em Campina Grande - PB. Precisando de, pelo menos, um gol para se manter vivo na luta pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o time paraibano foi para cima em busca no gol.

Aos 8 minutos o primeiro susto. Em bola levantada na área por Alex Murici, Denilson subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para fora, vendo a bola passar por cima do gol de Glebson.

Na metade do primeiro tempo, foi a vez da Raposa levar um susto! Em cobrança de falta aos 23, a defesa da equipe se enrolou, mandou contra a própria meta e obrigou o goleiro Jeferson a fazer grande defesa, impedindo o que seria o primeiro gol coral.

Empurrado pela sua torcida, que lotou o Amigão, o Campinense pressionou em busca do gol. Com Alex Murici e Danilo Bala aproveitando da velocidade, os donos da casa deram trabalho.

Com o relógio marcando 30 minutos, o camisa 2 que fez cruzamento para a área e viu Denilson tentar cabeceio, mas a bola saiu pela linha de fundo.

De volta para a segunda etapa, o Ferrão perdeu a vantagem logo no início.

Aos 4 minutos, em cobrança de escanteio, Luís Fernando erra cabeceio e Jorginho se aproveita mandando uma bicicleta e marcando um golaço para a Raposa. Campinense 1x0 Ferroviário.

A equipe de Campina Grande quase ampliou o placar. Isso porque aos 28 o atacante Luís Soares tentou fazer jogada, mas perdeu a bola e acabou cedendo o empate. Na jogada, Rodrigo Silva recebeu dentro da área e cabeceou na direção do gol, fazendo a bola passar muito perto do gol de Gleibson.

Já parte final, aos 44, o goleiro coral fez a defesa que manteve o Ferrão vivo na partida. Alex Murici, destaque da partida, mandou uma bomba de fora da área e obrigou Gleibson a pular e defender a bola que tinha destino.

Pênaltis

Após derrota por 1 a 0 no tempo normal, a equipe coral venceu por 5 a 4 nos pênaltis.

Veja os detalhes:

Marcinho marcou para o Campinense.

Janeudo também marcou para o Ferrão. Campinense 1x1 Ferroviário

Rodrigo Silva correu para a bola e colocou o Campinense na frente.

Luís Soares deixou tudo igual para o Ferrão! Campinense 2x2 Ferroviário

Marcelinho marcou e deixou o Campinense na frente.

Esquerdinha pegou distância, chutou e também marcou! Campinense 3x3 Ferroviário

Felipe Macena chutou e mandou na trave.

Mazinho correu para a bola e mandou para as redes. Campinense 3x4 Ferriário

Jackinha correu e marcou!

Edson Cariús correu para a bola e também marcou. Campinense 4x5 Ferroviário

