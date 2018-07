Fernandinho é alvo de ofensas racistas na web após eliminação do Brasil

10:11 · 07.07.2018 / atualizado às 10:54 por FolhaPress

O meio-campista Fernandinho tem sido alvo de ofensas racistas nas redes sociais. Autor do gol contra na derrota do Brasil por 2 a 1 diante da Bélgica, nesta sexta (6), pelas quartas da Copa do Mundo, o jogador teve suas contas pessoais inundada por ataques preconceituosos.

Em alguns posts no Twitter, Fernandinho foi chamado pejorativamente de macaco, sendo apontado como o maior culpado pela eliminação do Brasil no Mundial. No Instagram, o jogador do Manchester City também teve sua caixa de comentários invadida por torcedores xingando.

Além do gol contra, o primeiro da Bélgica no jogo, Fernandinho falhou na marcação na jogada de Lukaku que terminou com o gol de De Bruyne, o segundo dos belgas.

Apesar dos insultos, muitos internautas condenaram as ofensas racistas contra Fernandinho, exigindo respeito ao atleta e pregando força a ele.