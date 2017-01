"Feliz", Mota avalia retorno ao futebol após duas temporadas

08:58 · 26.01.2017 / atualizado às 09:07

Atacante entrou no segundo tempo e por pouco marcou o gol da vitória do time Coral. ( Foto: Helene Santos )

Cruzeiro, o atacante Mota, de 36 anos, voltou a atuar profissionalmente nesta quarta-feira (25), no Estádio Domingão, em Horizonte. Um dos principais atacantes do futebol cearense na história, com passagens destacadas pelo futebol asiático e empate do Ferroviário com o Maranguape.

Foram apenas 15 minutos, mas que representaram muito para o atleta. Mota só havia entrado em campo em uma partida oficial no ano de 2014, quando defendeu as cores do Bragantino na Série B do Brasileirão. Agora, de volta aos campos, ele avalia o retorno. "Estou feliz de ter voltado a entrar em campo, infelizmente não saimos com a vitória, mas não perdemos".

Para Mota, o empate foi justo por conta do maior período de treinamentos do Gavião da Serra. Sobre o condicionamento, acredita que irá jogar mais tempo no decorrer das partidas do Tubarão da Barra. "Justo (o placar) porque o Maranguape fez uma boa partida também, complicou nosso sistema de jogo. Eles já têm um tempo bom de treinamento, fisicamente estão bem, e nós sentimos um pouco. Mas isso não tira o mérito do Maranguape. Eles buscaram o resultado. Temos que trabalhar, temos uma semana de trabalho forte", avaliou.

O Ferroviário abriu a quarta rodada do Campeonato Cearense e soma 6 pontos (1 vitória e 3 empates). Invicto, o time está na 3ª posição. Já o Maranguape ocupa a 4ª colocação.