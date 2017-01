09:23 · 20.01.2017 / atualizado às 09:32 por Vladimir Marques

O Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza é um dos maiores em rivalidade do país. Por isso, até quem jogará o seu primeiro clássico, alerta sobre a importância de jogar com o máximo de seriedade para vencê-lo. É o caso do meia Felipe Menezes, que se preparar para atuar pela 1ª vez pelo Ceará contra o Fortaleza, no clássico de domingo às 18h15, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense.

"Não dá para entrar mais ou menos, ou esperar para analisar o que vai ser o jogo. Tem que entrar forte desde o primeiro minuto pois do outro lado terá um adversário que vai deixar tudo em campo também. É jogar concentrado os 90 minutos, sabendo que o jogo se decide em alguns segundos de vacilo e a gente espera que não dê oportunidades a eles e a gente aproveite as oportunidades", comentou o meia.

Sobre o seu primeiro clássico, Felipe espera atuar bem. "A mobilização para um clássico é sempre grande. Estamos confiantes para o jogo pela estreia que tivemos. Já conhecia o clássico pelo que vi, das torcidas e a rivalidade é enorme. Vai ser meu primeiro clássico, espero jogar bem e sei que jogadores se consagram nele, principalmente com gols", declarou.