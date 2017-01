Felipe, lateral do Fortaleza, renova por três anos, mas sonha com negociação

09:14 · 12.01.2017 por Ivan Bezerra

O atleta foi contratado pelo Fortaleza junto ao Maranguape ( Foto: Reprodução/ twitter )

Do time do Fortaleza no último jogo do ano de 2016, que foi a eliminação da Série C frente ao Juventude, na Arena Castelão, restaram apenas dois titulares, o lateral-direito e volante Felipe e o meia Rodrigo Andrade. Destes, Felipe renovou contrato por três anos com o Leão, mas o jogador confidenciou que espera ser negociado ao final da temporada, depois de realizar um trabalho condizente para tal negociação.

Pareceu até uma contradição, para um atleta que acabou de renovar contrato com o Leão por mais três anos, ficando preso ao Tricolor até 2019, mas foi o que o jogador confessou na sua última entrevista coletiva, na noite da última quarta-feira (11).

O jogador começou dizendo que estava muito focado nos objetivos do clube. "Quero dizer à torcida que iremos fazer tudo diferente, com uma doação maior para conquistar os objetivos do ano. Teremos várias competições, começando com o Campeonato Cearense, mas nossa meta principal é tirar esse time da Série C", disse o jogador.

Indagado sobre a renovação de contrato, Felipe revelou: "Estou feliz por renovar contrato, mas meu objetivo é realizar uma grande temporada e no final, ser negociado, porque já existiram antes algumas propostas e acabaram não dando certo. Como estou há quase três anos de clube, acho que seria uma boa para mim", comentou o atleta, diante da surpresa de alguns presentes.

Felipe tem sido um exemplo de vitória no Fortaleza, de tal modo que, de um simples "quebra-galho", virou um jogador essencial no esquema de jogo do técnico Hemerson Maria. "Cheguei no Fortaleza em abril de 2015 e não tive muitas oportunidades com o técnico Marcelo Chamusca. Quando chegou 2016, comecei jogando de lateral, pois havia uma carência na direita, com o técnico Flávio Araújo. Depois, veio o professor Marquinhos (Santos), e eu me encaixei no time e acho que foi meu melhor momento no clube", disse o atleta, que fez uma grande atuação e marcou um gol diante do Flamengo, pela Copa do Brasil. O atleta foi contratado pelo Fortaleza junto ao Maranguape e ainda não sabe, se com o técnico Hemerson Maria, será lateral ou volante. "Não tenho preferência, onde o professor optar, estarei pronto para colaborar", disse ele.