Felipe, ex-Ceará, deixa recado para torcida alvinegra antes de embarcar para o Japão

12:29 · 11.01.2017

O meia Felipe foi um dos destaques da oscilante temporada alvinegra de 2016. Com dribles e gols decisivos no Campeonato Brasileiro da Série B, o meia despertou interesse do futebol japônes e acertou com o Sanfrecce Hiroshima.

Antes de partir para o Oriente, o atleta de 26 anos deixou um recado especial para a torcida do Ceará em sua rede social.

"Partiu, novo desafio! Partiu, Japão! Obrigado por tudo Ceará Sporting Club e sua torcida espetacular, disparado a melhor do estado! Valeu mesmo cada mensagem de carinho comigo.. Foi uma honra vestir essa camisa".

Felipe marcou cinco gols pela camisa do Ceará. Ele havia chegado em Porangabuçu por empréstimo do Atlético Paranaense.

Veja o recado: