Felipão confirma falta de diálogo e questiona 'gratidão' de Tite

16:23 · 19.12.2017 por Folhapress

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, confirmou que não mantém nenhum tipo de diálogo com Tite, com quem tem desavenças desde 2010. Em outubro, o atual comandante da equipe nacional afirmou à reportagem que não obteve resposta nas duas tentativas de contato com Felipão.

"Tentei conversar com ele [Luiz Felipe Scolari], e não foi possível. Tentei contato por e-mail duas vezes quando cheguei na Seleção e não obtive resposta. Vi que não ia ter diálogo e desisti", afirmou Tite. Durante participação em um programa de tv por assinatura, que vai ao ar nesta terça-feira (19), Felipão também reclamou do que considera falta de gratidão de Tite.

"Você acha isso correto de quem tu conhece há 30 anos, de quem te abriu todas as portas? Quem te deu a oportunidade de ser jogador do Caxias, de começar na carreira e arranjar lugares fora do Brasil para trabalhar? Essa é a gratidão?", questionou Felipão.

Ele contou ainda que foi ignorado por Tite quando tentou ter uma conversa pessoalmente com ele."Por que eu tenho que atender se quando eu solicitei (uma conversa) eu não fui atendido? Nem ouviu o porquê daquilo. Então tá bom!", disse Felipão.

Os dois se conhecem desde a década de 1970. Foi Felipão quem indicou a Tite para que tentasse a carreira de jogador de futebol no Caxias, no Rio Grande do Sul. Atuaram juntos no clube e mantinham relação cordial até 2010.

Cronologia

O Corinthians de Tite disputava o título com o Fluminense, rival do Palmeiras de Felipão na penúltima rodada, no dia 28 de novembro daquele ano, um domingo. "Eu nem sei se tem jogo no domingo. Vai ter jogo no domingo? Se tiver, quando eu chegar eu respondo", afirmou Scolari na véspera da partida.

O Palmeiras perdeu de virada por 2 a 1. Felipão repreendeu a atitude de torcedores que pediram para o time entregar o jogo. "Jamais vamos fazer uma sacanagem, independentemente de quem vamos ajudar ou prejudicar", disse após o jogo.

Tite desconfiou do colega, que ficou irritado com isso. Em fevereiro de 2011, os dois se enfrentaram no Campeonato Paulista. O jogo foi após a eliminação do Corinthians para o Tolima, na Libertadores. Antes do clássico, Felipão deu uma declaração sobre a situação de Tite, que era pressionado por torcedores e dirigentes.

"Se tivesse que dizer que ganhando o Palmeiras sairia o Tite, eu gostaria de perder o jogo. Acho um absurdo isso. Não é só o treinador o culpado. Não vejo porquê isso iria me estimular mais, ainda mais sendo ele", afirmou Scolari.

Tite não gostou da afirmação. Viu ironia ao invés de apoio das palavras. Cinco meses depois, veio o famoso grito "fala muito" de Tite para Felipão no clássico Corinthians e Palmeiras, em 2011.