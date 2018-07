'Feiticeiro do Hexa' agradece à França em indireta a Bélgica

09:35 · 11.07.2018 por Folhapress

O torcedor russo Yuri Torski, que foi adotado pela torcida brasileira após virar meme na Copa do Mundo na Rússia, postou mensagem agradecendo à França nesta quarta-feira (11).

Para muitos internautas, o recado do "Feiticeiro do Hexa" foi uma indireta à Seleção da Bélgica, que havia eliminado o Brasil nas quartas do Mundial e caiu para os franceses nesta terça (10), com derrota por 1 a 0 nas semifinais.

"Obrigado, França", escreveu Yuri, em publicação no Instagram, com uma foto dele em frente a Torre Eiffel, em Paris.

"Gostei do deboche", escreveu um seguidor. "Estamos vingados", brincou outro fã.

Yuri ganhou fama após ter sua imagem captada durante a transmissão do duelo do Brasil contra o México. De olhos vidrados por trás da bandeira do Brasil, ele foi alvo de inúmeros de memes que brincavam com o seu visual.

O sucesso foi tanto que Yuri foi convidado pela Brahma, patrocinadora da CBF, a participar de um encontro com a mascote da Seleção, o Canarinho Pistola, antes do jogo contra a Bélgica.