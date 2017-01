Federação Pernambucana de Futebol inicia ofensiva para diminuir a Copa do Nordeste

15:41 · 30.01.2017

Para presidente da FPF, Evandro Carvalho, ou a competição tem mudanças ou deverá ser extinta ( Foto: FPF )

Evandro Carvalho, iniciou uma ofensiva para reduzir o tamanho da Copa do Nordeste, a partir de 2018, com objetivo de diminuir a concorrência com os campeonatos estaduais. Em entrevista ao Jornal do Commercio , de Pernambuco, o presidente da federação de futebol daquele Estado (FPF),, iniciou uma ofensiva para reduzir o tamanho da, a partir de 2018, com objetivo de diminuir a concorrência com os campeonatos estaduais.

Segundo o dirigente, foi feito contato com outras federações de futebol nordestinas para formar comitiva que se reunirá com a CBF na próxima quinta-feira (2). Para ele, o atual formato da Copa do Nordeste é incompatível com a realização dos estaduais, sendo este um dos motivos para a baixa média de público nas primeiras rodadas do certame.

A competição com 20 clubes, para Carvalho, associada a fatores externos como violência e crise financeira, criam cenário de esvaziamento nas competições estaduais.

“Do modo que está (a Copa do Nordeste), com 20 clubes e quatro meses de disputa, não dá. Ou o Nordestão volta a ser uma copa, iniciando e terminando antes dos Estaduais, ou tem que ser extinto”, disse em entrevista ao Jornal do Commercio.