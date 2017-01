Federação Cearense de Karatê Esportivo irá premiar melhores do ano neste sábado (28)

08:57 · 27.01.2017 / atualizado às 09:12

Alunos receberam premiações no evento deste sábado ( Foto: Divulgação )

A Federação Cearense de Karatê Esportivo realiza no próximo sábado (28), a tradicional homenagem os melhores atletas do ano anterior em suas respectivas categorias (arbitragem, diretoria e personalidades que de formas diversas contribuem para o engrandecimento da modalidade no Estado e no Brasil. O eventio será realizado no Ideal Clube, no bairro Meireles, a partir das 18h30.

Ao todo, são 89 categorias entre mirim A, com crianças de até 5 anos, até o Master C que são competidores com mais de 55 anos. Em 2016,a Federação Cearense de Karatê conseguiu grandes feitos como o vice-campeonato da Copa Brasil, em junho no Rio de Janeiro e o bi no Campeonato Brasileiro em Salvador/BA, no mês de novembro.

Várias personalidades serão homenageadas na festividade pelo reconhecimento, incentivo e apoio ao karatê no Estado. Um coquetel será oferecido aos convidados e atletas e após a solenidade, um DJ promete animar a noite de glórias.

SERVIÇO:

FESTA DO RANKING DO KARATÊ CEARÁ

Local: Ideal Clube

End.: Av. Monsenhor Tabosa, 1381, Meireles

Horário: das 18h30 às 23h30