Federação antecipa jogo do Ceará, que atua sábado contra o Tiradentes

A Federação Cearense de Futebol (FCF) modificou a tabela da última rodada, a 9ª da 1ª Fase do Campeonato Cearense, antecipando a partida do Ceará diante do Tiradentes, para sábado (24) às 19 horas, no Presidente Vargas.

A partida estava marcada para domingo (25), no Castelão, data de todos os jogos da última rodada, que seriam disputadas no mesmo horário, 17 horas, devido às disputas da liderança e fuga do rebaixamento.

Com a mudança, o Vovô, em 3º com 16 pontos e disputando a liderança, pode assumí-la se vencer o Tigre da PM por dois gols de diferença, que por sua vez, será rebaixado matematicamente para a Série B do Estadual se for derrotado.

Assim, para terminar a 1ª Fase na liderança, o Alvinegro terá que torcer por um empate entre Ferroviário e Fortaleza, que acontecerá no domingo (25), às 17 horas, no Presidente Vargas. Já o Tigre da PM, caso vença o Ceará, para permanecer na elite alencarina, terá que torcer para que o Guarani de Juazeiro não vença fora de casa o Iguatu, às 17 horas no Morenão.