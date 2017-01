FCF divulga tabela detalhada das seis primeiras rodadas do Cearense de 2017

19:04 · 10.01.2017 / atualizado às 19:54

O primeiro Clássico-Rei acontecerá na terceira rodada, dia 22 de janeiro, às 18h (de Fortaleza), no Castelão ( Foto: Arquivo Diário )

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nesta terça-feira (10) a tabela detalhada das seis primeiras rodadas do Campeonato Cearense de 2017. Com a informação, ficaram decididos os estádios que sediarão os jogos, que até então não eram conhecidos. A entidade, porém, não confirmou a presença de público nos duelos, já que a maioria das praças esportivas ainda não possuem parte dos laudos necessários.

Em nota em seu site oficial, a FCF afirmou que a comercialização de ingressos para os confrontos válidos pelo torneio só podem ser iniciadas mediante a liberação do Poder Público, a quem a entidade afirmou possuir 'descaso e descompromisso com o futebol cearense'.

Por causa dos trâmites envolvendo os estádios utilizados pelos clubes que irão disputar o Estadual, faltando apenas quatro dias para o começo da competição, os torcedores ainda não sabem se poderão ou não frequentar as partidas de seus times.

No próximo sábado (14), Uniclinic x Guarany de Sobral, no Castelão, e Guarani de Juazeiro x Horizonte, no Romeirão, dão início ao torneio cearense. Ambos os jogos acontecem às 15h30.