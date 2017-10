FCF define data de jogos das semifinais da Taça Fares Lopes

13:02 · 13.10.2017

Fortaleza e Iguatu já se enfrentaram na edição atual da Taça Fares Lopes, com vitória tricolor. ( Foto: JL Rosa )

A Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu as datas do jogos das semifinais da Taça Fares Lopes. Vitorioso no Clássico-Rei da última quarta-feira (11), o Fortaleza encara o Iguatu. A partida de ida acontece no dia do aniversário do Tricolor do Pici, no Estádio Morenão, em Iguatu, às 20h do dia 18 de outubro (uma quarta-feira). Já a partida de volta ocorrerá na Arena Castelão, às 20h do dia 26 de outubro (uma quinta-feira).

Os outros dois semifinalistas, Guarani de Juazeiro e Floresta, se enfrentam nos dias 15/10 (16h) e 21/10 (15h30).

O vencedor da Taça Fares Lopes conquista vaga direta para a Copa do Brasil de 2018.