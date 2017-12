Favorito, Real Madrid estreia no Mundial em busca do quinto título na temporada

09:28 · 13.12.2017 por Estadão Conteúdo

Astro é ídolo na Juventus e no Real Madrid ( Foto: AFP )

Dono de quatro títulos em seis torneios disputados na temporada, o Real Madrid enfrenta os donos da casa, o Al Jazira, nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), no estádio Zayed Sports City, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, como favorito disparado para fazer a final contra o Grêmio neste sábado. A possibilidade é vista até com certa naturalidade pelos jogadores. "Jogar contra o Grêmio na final seria muito empolgante. Seria incrível”, disse o lateral-esquerdo Marcelo.

O time espanhol venceu o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões da Europa e as Supercopas da Espanha e da Europa. Só se deu mal na Copa do Rei, conquistada pelo rival Barcelona. Se vencer o Mundial de Clubes da Fifa poderá completar o quinteto, algo conquistado apenas pelo clube catalão que era comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola, em 2009.

A fase atual, no entanto, é opaca. A equipe está em quarto lugar no Campeonato Espanhol, com oito pontos de desvantagem para o líder Barcelona. Cristiano Ronaldo vivia um incomum jejum de gols até a última rodada do torneio espanhol, quando o time venceu o Sevilla por 5 a 0. Fez dois nesta partida com uma bela atuação e voltou a sorrir. “Não vamos passear, mas sim tentar conquistar um torneio que agrada muito ao clube. Lutaremos pelo sexto título (mundial)”, disse Cristiano Ronaldo.

Em campo, o Real Madrid encerrou nesta terça-feira a sua preparação. O técnico francês Zinedine Zidane pôde contar com os zagueiros Sergio Ramos e Raphael Varane e com o atacante galês Gareth Bale no treino. O trio trabalhou normalmente.

A maior preocupação recaía sobre Sergio Ramos, que na última segunda-feira reclamou de dores na panturrilha esquerda. O defensor trabalhou sem dar sinais de dores e mostrou estar em boas condições para enfrentar o Al Jazira.

Raphael Varane e Gareth Bale têm situação diferente pois já viajaram da Espanha até os Emirados Árabes Unidos com problemas físicos. Mesmo assim, vêm treinando normalmente com o restante do grupo. Tanto que o zagueiro desfalcou a equipe no duelo contra o Sevilla.