"Faltou o gol, mas Gabriel Jesus foi taticamente perfeito", opina Ronaldo

21:50 · 10.07.2018 por Folhapress

O desempenho de Gabriel Jesus foi considerado pior do que o de Fred (camisa 9 da Copa de 2014), que marcou um gol pela seleção. Jesus disputou 5 jogos e não marcou nenhum gol ( AFP )

A falta de gols de Gabriel Jesus na Copa não impediu que o atacante fosse uma peça importante da seleção brasileira na Copa do Mundo. A visão é de Ronaldo, que falou sobre o desempenho do centroavante no canal "SporTV".

"Centroavante tem que fazer uma série de coisas. Tem que ter tratamento diferenciado ao centroavante. Eu não corria nem metade do que o Gabriel correu nessa copa. Taticamente, ele deu uma força e um equilíbrio muito grandes à equipe porque sempre marcava o cabeça de área adversário e por causa disso o Neymar e o Coutinho tinham mais liberdade", disse Ronaldo.

"E o Gabriel sempre cobria um jogador que passasse. Taticamente, na dedicação e na entrega ele foi perfeito, mas logicamente centroavante precisa de gol, e ele não fez", finalizou.