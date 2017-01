14:30 · 17.01.2017 por Irailton Menezes

Kelvin Gastelum era só simpatia na coletiva de imprensa do UFC Fortaleza ( Foto: José Leomar )

Kelvin Gastelum está mesmo disposto a conquistar a torcida cearense bem antes de lutar no UFC Fortaleza, no dia 11 de março, contra o fenômeno Vitor Belfort. No Media Day (coletiva de imprensa) desta terça-feira, realizado no Centro de Formação Olímpica (CFO), o norte-americano surpreendeu a todos ao confessar para os reporteres que é fã do cantor Wesley Safadão. "Não é a primeira vez que venho ao Brasil e não tenho dificuldade com a língua. Falo português tranquilo e através das músicas eu vou aperfeiçoando. Gosto muito do Wesley Safadão (risos)", disse o peso-médio.

Gastelum tem apenas 25 anos e revelou, ainda, que uma vitória sobre o experiente Vitor Belfort, que atualmente é o nº 9 do ranking, o coloca numa condição de estar entre os melhores da categoria e assim conseguir, num futuro bem próximo, ser um desafiante ao cinturão. "Pedi essa luta porque se trata de enfrentar uma lenda. Belfort é uma lenda, mas agora é minha vez", cravou o americano, que esbanjou muito bom humor durante a entrevista.