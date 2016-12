Ex-Fortaleza, Jean Mota celebra ano no Santos e apoia busca por reforços

12:10 · 25.12.2016

Jogador admitiu que sequer esperava um sucesso tão imediato ( FOTO: Reprodução/Instagram )

sucesso tão imediato. O meia Jean Mota viveu um ano especial em 2016. Contratado pelo Santos em junho , ganhou espaço em uma das principais equipes do País e, apesar da forte concorrência, chegou a ter sequências como titular, nas ausências de Lucas Lima ou Vitor Bueno. Com 2017 próximo, o jogador fez um balanço da temporada, celebrou, mas admitiu que sequer esperava um

"Acho que superou a expectativa, não esperava ter tanta oportunidade. Mas graças a deus, aconteceu, fruto do meu trabalho. Esperava, sim, ter algumas chances, mas poder jogar mais no ano que vem. Com os treinamentos fortes, pegando experiência de alguns jogadores, pude corresponder dentro de campo nos primeiros jogos e até ter uma sequência de titularidade", disse à Rádio Globo.

A confiança de Jean Mota também cresceu e ele sequer teme uma maior concorrência no elenco em 2017. O Santos está no mercado e já acertou com Vladimir Hernandez, atacante colombiano que atua pelos lados do campo e pode fazer a função do jogador, que, inclusive, apoiou a busca por reforços, mesmo que para a sua posição.

"É um clube grande, tem que buscar jogadores. Vamos ter quatro campeonatos no ano (Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores), são muitos jogos. Então, quanto mais forte a gente estiver, melhor. Vejo como uma disputa sadia", considerou.