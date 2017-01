13:00 · 19.01.2017 / atualizado às 13:09

23 jogadores que atuam no futebol brasileiro foram convocados para o amistoso da Seleção contra a Colômbia, marcado para quarta-feira (25), às 20h45, no Engenhão. Camilo, ex-Ceará, teve seu nome lembrado pela primeira vez na história da Amarelinha. Ao saber da notícia, o meia de 30 anos do Botafogo teve reação inusitada.

Confira o vídeo: