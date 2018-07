Europa dispara à frente da América do Sul em títulos de Copa do Mundo

15:10 · 15.07.2018 / atualizado às 19:59 por Folhapress

Com o bicampeonato francês conquistado neste domingo (15), a Europa disparou à frente da América do Sul em títulos de Copa do Mundo e já acumula 12 títulos, ante 9 dos americanos.

Historicamente, o duelo sempre foi muito equilibrado. Os primeiros campeões, em 1930, foram uruguaios. Na edição seguinte, a Itália levou.

Leia ainda:

E os resultados foram semelhantes durante as 17 edições de Copa seguintes. Quando um continente passava passava à frente no número de títulos acumulados, o outro alcançava na edição seguinte. Em 2010, quando a Espanha conquistou seu título mundial na África do Sul, o placar ficou 10 a 9 para os europeus.

Seguido o padrão histórico, a Copa realizada no Brasil em 2014 teria visto um campeão sul-americano - quem sabe os donos da casa, ou a finalista Argentina. No fim, Alemanha campeã e 11 títulos a 9 para países europeus. Agora, a França consolida o domínio.