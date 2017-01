EUA e Espanha vencem na estreia da Copa Hopman de tênis

11:18 · 01.01.2017

Australiano Nick Kyrgios em duelo contra espanhol Feliciano Lopez ( REPRODUÇÃO/ SITE OFICIAL HOPMAN CUP )

Tradicional torneio de pré-temporada em Perth, na Austrália, a Copa Hopman começou neste domingo, no primeiro dia do ano, com dois duelos de gigantes do tênis. Estados Unidos e Espanha levaram a melhor, vencendo respectivamente República Checa e Austrália.

O primeiro confronto definido foi dos Estados Unidos, que nem precisaram do duelo de duplas mistas. No primeiro jogo, Coco Vandeweghe não teve trabalho para vencer Lucie Hradecka, apenas a 166.ª do ranking mundial, nona melhor tenista checa. Número 36 do mundo, Vandeweghe é a quinta norte-americana.

No masculino, os EUA estão em Perth com seu segundo tenista melhor ranqueado, Jack Sock, 23.º do mundo. Diante de Adam Pavlasek, 75.º, o americano teve trabalho mas venceu em três sets, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/3.

Duelos

Já a Espanha só venceu o duelo contra a Austrália no terceiro jogo. No primeiro, Nick Kyrgios (13.º) conseguiu uma boa vitória sobre o veterano Feliciano López (28.º) por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4). O "bad boy" australiano está afastado das competições oficiais desde que entregou uma partida em Xangai (China), em outubro, irritado com sua atuação, e acabou suspenso. Ele volta no Aberto da Austrália, daqui a duas semanas, mas já havia participado de uma competição de pré-temporada na Ásia, em dezembro.

A Espanha reagiu no feminino, com Lara Arruabarrena (66.ª) vencendo Daria Gavrilova (25.ª) por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/1 nas parciais. Aí, foi necessário o terceiro jogo, quando a dupla espanhola fez 2 a 0 nos australianos, com 4/0 e 4/2 no placar.

Na segunda, o torneio continua com França x Alemanha e Suíça x Grã-Bretanha. Das diversas estrelas desses dois países, inclusive os líderes do ranking mundial, só Roger Federer está em Perth. Na terça, EUA e Espanha se enfrentam.