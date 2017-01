08:40 · 04.01.2017

A estrela do Bellator Michael Page publicou um vídeo em suas redes sociais fazendo deboche da derrota de Ronda Rousey para Amanda Nunes, em apenas 48seg, no UFC 207, no fim de semana passado. O inglês gravou um vídeo dançando com passos simulando como a americana ficou ao ser atingida pelos golpes da brasileira na disputa pelo cinturão do peso galo.

Confira o vídeo: