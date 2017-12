Estreia do Fortaleza no Campeonato Cearense sofre alteração

15:59 · 13.12.2017 / atualizado às 16:03

O Fortaleza comunicou, no início da tarde dessa quarta-feira, 13, que sua estreia no Cearense 2018 sofreu modificação. A estreia ocorrerá somente no dia 21 de janeiro, diante do Maranguape, no Castelão, às 18 horas.

A data de reapresentação do elenco e comissão técnica também foi mudada de 18 para 26 de dezembro. De acordo com a assessoria leonina, uma das alegações que a diretoria levou à Federação Cearense de Futebol (FCF), é a de que os jogadores contratados só poderão se reapresentar em janeiro.

Contratação

A equipe do Pici anunciou nessa quarta a contratação do centroavante Gustavo Henrique, o "Gustagol", que pertence ao Corinthians e estava no Goiás após passagem pelo Bahia. O atacante obteve maior destaque na carreira ao disputar a Série B pelo Criciúma, em 2016, quando marcou 11 gols em 18 partidas na segundona daquele ano.