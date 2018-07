Estátua de mascote oficial da Copa de quase 2 metros é roubada na Rússia

15:29 · 16.07.2018 / atualizado às 15:45 por Folhapress

Uma enorme estátua do lobo Zabivaka, o mascote oficial da Copa do Mundo da Rússia, foi roubada em São Petersburgo antes da final do torneio, informaram nesta segunda-feira (16) as autoridades locais.

A figura de Zabivaka, de 1,8 m de altura, desapareceu do bairro Kurortni, ao noroeste da antiga capital czarista, entre os dias 13 e 15 de julho.

Segundo fontes oficiais, no local não havia câmeras de vigilância, por isso que é difícil de saber quando a estátua foi roubada e quem cometeu o crime.

O valor da estátua, instalada no começo de junho, chega a 348 mil rublos (R$ 22 mil).

A Copa do Mundo da Rússia ocorreu entre 14 de junho e 15 de julho em 11 cidades russas, entre elas São Petersburgo, que acolheu sete partidas da competição, incluídas a semifinal e a partida de disputa de terceiro e quarto lugar.