Estafe de Neymar quer 'plano de emergência' para recuperar imagem

Meme sobre a despedida do atacante da Copa na Rússia e nova tentativa só agora em 2022. ( Reprodução ) A cena de Neymar rolando na partida da seleção brasileira diante da Sérvia, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, ganhou o mundo e chegou a virar diversos memes. ( Arquivo )

a equipe do atacante Neymar, 26 anos, estuda com emergência um plano de reposicionamento de imagem, segundo o Estadão

Desde a derrota para a Bélgica, o atacante do Paris Saint-Germain tem optado pela reclusão. Ficou decidido juntamente com o estafe que a próxima aparição pública do craque deve ser apenas em um leilão beneficente, na próxima quinta (19), como parte da estratégia de tentar apagar também a imagem narcisista que Neymar passou durante a Copa.

Depois disso, outra ação social ao promover um campeonato entre jovens na sede do seu instituto, na Praia Grande.

Silêncio é estratégico

Sem dar uma entrevista após a eliminação da Seleção Brasileira nas quartas, Neymar apenas optou por postar nas redes sociais. “Ele fez certo. Perdeu, se resguardou. Está preservando a imagem dele. Colocou seu ponto de vista, disse que estava triste e ponto”, analisa Soraia Lima Herrador, consultora de mídias digitais, que também coordena a Pós-graduação em Planejamento Estratégico e Concepção de Branded Content no Senac.

Para o publicitário, Washington Olivetto, Neymar deve buscar saída em boas atuações em campo."Ele errou em priorizar a grande mídia nos momentos de sucesso e, na dificuldade, ter optado pela mídia social. Tenho impressão de que, nesse momento, ele também cometeu alguns erros de comunicação. O produto tem de ser sempre mais importante do que a sua publicidade. E teve um momento em que se valorizou mais a publicidade do que o produto", pondera.

