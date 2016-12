Especulado no Fortaleza, Pimentinha assina com time da Série B

13:03 · 21.12.2016 / atualizado às 13:12 por Estadão Conteúdo

O jogador tinha contrato com o Sampaio até março de 2018 ( Foto: Divulgação )

O Criciúma acertou na manhã desta quarta-feira (21) a contratação do atacante Anderson Wanderllan de Moraes Corrêa, o Pimentinha. O atacante destaque da Série B chega para a disputa de todas as competições de 2017 pelo time catarinense.

Pimentinha estava no Sampaio Corrêa e era especulado como possível contratação do Fortaleza. O atleta chegou ao tricolor maranhense em 2012 após passagem no São José-MA. Em 2013, o atleta foi negociado com o São Caetano-SP, mas voltou ao clube na temporada seguinte. O jogador tinha contrato com o Sampaio até março de 2018.

O jogador se apresenta em janeiro para realizar exames médicos e posteriormente assinar contrato com o clube.