Especulado como reforço do Ceará, volante Sandro Manoel acerta com time árabe

20:32 · 25.01.2017 / atualizado às 20:41

Especulado como um dos possíveis reforços do Ceará para o seguimento da temporada de 2017, o volante Sandro Manoel, campeão da Copa do Nordeste de 2015 pelo Vovô, possui novo clube para o ano e não se trata do Alvinegro. O atleta, que defendia o Al-Taawon, foi anunciado nesta quarta-feira (25) pelo Al-Fateh. Ambas as equipes disputam a primeira divisão da Árabia Saudita.

Em 2015, o defensor foi negociado pelo Ceará com o Al-Taawon por cerca de US$ 945mil (R$ 3 milhões). A venda, por sinal, é a maior da história do Alvinegro, superando as saídas de Éderson (R$ 2,1 milhão) Ricardinho (R$ 1,5 milhão) e Marinho (R$ 1,2 milhão). As informações sobre os valores são do Diário de Pernambuco.

O acerto foi divulgado pelo próprio Sandro Manoel em suas redes sociais. Sem o volante, o Vovô permanece com seis jogadores para a disputa das vagas defensivas no meio-campo. Do sexteto, apenas João Marcos, que segue se recuperando de lesão, ainda não está à disposição do técnico Gilmar Dal Pozzo.