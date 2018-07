Escolinha cearense de futebol vai participar de competição internacional

14:43 · 16.07.2018 / atualizado às 14:44

O jogador mirim Luiz Gabriel Oliveira promete ser um dos destaques cearenses da competição. ( Foto: Arquivo Pessoal )

A FutCenter do Ceará, a escola de futebol do Grêmio, será a única representante do nordeste brasileiro na Dani Cup Brasil 2018, torneio internacional de futebol infantil que acontece entre 21 e 28 de julho. Com representantes nas categorias sub-7, sub-8, sub-9 e sub-10 e, neste ano. A escola desembarca com os mini atletas na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, para ganhar experiência e disputar com grandes clubes como Palmeiras (Brasil), Penarol (Uruguai), Colo Colo (Chile) e La Coruña (Espanha).

O jogador mirim Luiz Gabriel Oliveira promete ser um dos destaques cearenses da competição. “Gabigol”, como é conhecido pelos colegas de time, já conta com mais de cem gols em jogos oficiais e mais de 300 unindo treinos e partidas. Competitivo e focado, o pequeno Gabriel, que cursa, atualmente, o 3º ano do ensino fundamental, é o meia-atacante da equipe do sub-8. “Eu fiquei muito feliz quando soube que a gente ia participar da competição. Para mim é a realização de um sonho, e agora estou mais próximo de ser um grande jogador”, conta Gabriel.

Para se preparar para a Dani CUP, ele vem vivendo uma rotina intensa de treinos e preparação. No momento, o mundo do futebol é destaque como o centro de suas atividades juntamente com os estudos. “Quando o Gabriel era bebê, a única coisa que acalmava ele era a bola, que inclusive, foi a primeira palavra dele. Por isso, buscamos dar sempre apoio no que ele quer fazer e estamos muito contentes com essa conquista” explica orgulhoso, Luiz Fabiano, o pai de Gabriel.

O treinamento tanto inclui a preparação com o time, que foi montado especialmente para esta edição da competição há cerca de 4 meses, como um personal trainer particular.“No futebol, um dos principais destaques é ter velocidade de raciocínio para dar uma resposta rápida durante o jogo. O Gabriel, juntamente com o time, tem e trabalha muito isso”, reforça Viola, preparador físico do jovem atleta. “Temos um grupo muito forte e habilidoso, que carrega uma liderança incrível. Nós da FutCenter estamos muito confiantes nos times”, complementa o treinador Oliveira.