Entidade de controle de dopagem suspende preventivamente volante Pedro Ken, do Ceará

O relatório da ABCD (Autoridade Brasileira do Controle de Dopagem), atualizado nesta terça-feira (8), suspendeu preventivamente o volante Pedro Ken, do Ceará, por uso de substância proibida (Anastrozole).

Jamilson Veras, diretor jurídico do clube, irá se pronunciar às 17h sobre o caso do atleta. O uso da substância foi detectado no exame antidoping na partida do dia 26 de setembro de 2017, contra o Santa Cruz, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O atleta fez seu último jogo pelo Alvinegro no dia 4 de fevereiro, no primeiro Clássico-Rei deste ano, onde o Ceará o Fortaleza por 2 a 0. Desde então, ele vem se recuperando de uma lesão no quadril.