ENQUETE: Quem foi o principal atleta cearense em 2016?

14:00 · 29.12.2016 / atualizado às 14:18

2016 está chegando ao fim e o Diário do Nordeste relembra os esportistas cearenses que mais se destacaram ao longo do ano. Separamos seis nomes: Amandinha (futsal), Carlos Mário "Bebê" (kitesurf), Isabela Sousa (dodyboard), Raffael (futebol), Thiago Monteiro (tênis) e Viviane Sucuri (UFC). Para você, quem foi o maior destaque do estado no cenário esportivo?