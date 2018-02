Encerramento dos Jogos tem Coreias unidas e Noruega campeã

17:24 · 25.02.2018 / atualizado às 17:30 por FolhaPress

A exemplo da cerimônia de abertura, a delegação de atletas das Coreias do Norte e do Sul entraram lado a lado no Estádio Olímpico. FOTO: AFP/JAVIER SORIANO

Os Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang terminaram oficialmente na manhã deste domingo (25), horário de Brasília, com a cerimônia de encerramento. Em meio a show de fogos e de artistas pop locais, mais uma vez a harmonia entre atletas e até de autoridades das Coreias do Norte e do Sul reservou momentos marcantes.

Com mais de 2.900 atletas, 102 títulos olímpicos foram disputados ao longo de 16 dias em PyeongChang. A Noruega foi a grande vencedora da competição, com 14 medalhas de ouro, 14 de prata e 11 de bronze. A Alemanha também alcançou o posto mais alto do pódio por 14 vezes durante os Jogos e ficou com o segundo posto. O Canadá, com 11 medalhas douradas, fechou o pódio. Os donos da casa ficaram com a sétima posição, conquistando cinco medalhas de ouro, oito de prata e quatro de bronze.

Os Jogos foram batizados como "os Jogos da Paz", num esforço de aproximação entre as Coreia do Norte e do Sul. A exemplo da cerimônia de abertura, a delegação de atletas das duas nações entraram lado a lado no Estádio Olímpico, portando as bandeiras da Coreia do Sul, Coreia do Norte e da Península Coreana.

A delegação brasileira também esteve presente na festa de encerramento. Isadora Williams, que fez história ao se tornar a primeira sul-americana a disputar a final da patinação artística individual, carregou a bandeira do país. Ela terminou com o 24º lugar após sofrer uma queda em sua apresentação. O país segue sem conquistar medalhas em Jogos de Inverno.

No final da cerimônia, o prefeito de PyeongChang, Sim Jae Kook, entregou a bandeira olímpica para Jining Chen, prefeito de Pequim, que será sede da próxima edição dos Jogos de Inverno, em 2022. "Pandas patinadores" foram representados durante a festa para também homenagear a capital chinesa.