Emery diz que Neymar ainda não está adaptado a vida na França

A medida que a data de saída do PSG se aproxima, o técnico Unai Emery começa a falar cada vez mais do time que dirige por dois anos. Durante entrevista ao Le Parisien, o treinador afirmou que Neymar ainda não está completamente ambientado a vida em Paris.

"Neymar tem que se adaptar à cidade de Paris, eu fiz 50% do trabalho com Neymar, resta os outros 50%. Ele deve ser feliz em Paris e se adaptar ao seu entorno", explicou o técnico.

Mas Emery se referia a parte de adaptação ao ambiente da cidade e ao campeonato, mas acrescentou que o atacante brasileiro não encontrou problemas com o time do Paris Saint-Germain. O técnico falou que durante as partidas Neymar não enfrenta problemas de adaptação. "Ele encontrou um PSG que o integrou, onde ele se sente bem no jogo".

Outro jogador da seleção brasileira que virou assunto da entrevista foi Thiago Silva. Capitão do PSG, ele recebeu um ultimato do treinador antes do começo temporada que está terminando este mês. "No ano passado, eu estava esperando mais dele. Eu pedi a ele para mudar as coisas. Porque, se ele não mudasse, ele teria que nos deixar".

Emery declarou que queria mudanças do zagueiro em seu jogo para Thiago Silva continuar na equipe. Ele não falou o que desejava de aperfeiçoamento, mas deu pista de que pediu uma postura diferente do brasileiro. "Estou feliz com a evolução do jogo de Thiago Silva durante esses dois anos. Ele ficou melhor e mais exigente consigo mesmo".