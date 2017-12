'Em títulos, foi o melhor ano da nossa história', diz presidente do Real

09:46 · 24.12.2017 por Estadão Conteúdo

O clube conquistou, no ano de 2017, cinco títulos, entre eles a Liga dos Campeões (foto) e o Mundial de Clubes contra o Grêmio

Um dia depois da dolorosa derrota no clássico para o Barcelona, por 3 a 0, mesmo atuando em casa, o presidente Florentino Pérez fez um balanço do Real Madrid em 2017. E o resultado deste fim de semana não impediu que o dirigente considerasse o ano um dos mais positivos da história do clube.

"O ano de 2017 foi um que os torcedores não esquecerão nunca. No futebol, foi o ano da 12ª Liga dos Campeões e dos cinco títulos: a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Europa, a Supercopa da Espanha e, há alguns dias, o sexto Mundial de Clubes. Em títulos, este foi o melhor dos 115 anos de nossa história. Para os torcedores, foi um ano de grande felicidade", declarou neste domingo.

O ano vitorioso foi bastante celebrado pelo dirigente, que fez questão de exaltar o trabalho do técnico Zinedine Zidane. Isso porque, apesar das conquistas em 2017, o início de temporada oscilante do Real já faz com que se inicie uma pressão sobre o treinador.

"Nós, torcedores, nos sentimos orgulhosos de nossa equipe e de nosso treinador, Zinedine Zidane", afirmou. "O mais importante é que conseguimos tudo juntos. Os sócios e torcedores voltaram a ser fundamentais em nossos êxitos, com o apoio a cada partida. São títulos que representam nossa união e com os valores que representam o Real Madrid."

Zidane também considerou 2017 um ano positivo e, mesmo com os resultados ruins deste início de temporada, prometeu manter o trabalho para 2018. "Estou muito feliz. Ganhamos cinco títulos e acabamos o ano da melhor maneira, vencendo o Mundial. O balanço é muito positivo para nós e vamos seguir esta linha para 2018. É isso que queremos."