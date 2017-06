Em seu retorno ao time titular, Richardson se diz bem e espera jogar melhor no sábado

10:12 · 08.06.2017 / atualizado às 10:13 por Vladmir Marques

Recuperado de lesão no joelho que o tirou de duas partidas da Série B, o volante Richardson retornou na última terça-feira ao time titular do Ceará contra o América/MG. O jogador afirmou que se sentiu bem e que espera uma sequência de jogos para atuar melhor.

"Me senti bem, apesar do receio pela contusão, por ser a perna que dá o passe, que uso mais, Tentei me poupar um pouco para aguentar o ritmo, me senti bem e agora é pegar uma sequencia novamente e continuar jogando e ajudando o Ceará", disse.

Apesar da derrota por 1 a 0 em Belo Horizonte, Richardson acredita que o Ceará merecia pelo menos um empate e projeta um bom resultado diante dos gaúchos.

"Tínhamos como meta somar quatro pontos nessa viagem mas não conseguiremos. Até fizemos um bom jogo, com posse de bola, mas não conseguimos ter muitas chances de gols. Foi um jogo atípico, complicado, estamos tentando fazer o nosso máximo, mas as fazer o gol, mas vacilamos. Mas serve de aprendizado, de lição, como foi o jogo do CRB e agora contra o América (ambos derrotas por 1 a 0 fora de casa). O Empate nos dois jogos seria mais justo, mas agora é levantar a cabeça, servir de aprendizado e contra o Brasil levar para casa um bom resultado".