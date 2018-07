Em post, Daniel Alves faz desabafo e vê Brasil com ídolos desvalorizados

21:10 · 07.07.2018 / atualizado às 21:17

O lateral fez uma postagem no Instagram após a eliminação do Brasil na Copa ( Foto: Reprodução/ Instagram )

Em uma mensagem em tom de desabafo postada em seu Instagram neste sábado (7), o lateral Daniel Alves escreveu que o Brasil é um País com ídolos desvalorizados e com falta de bons líderes. Sem citar nomes e falando de uma forma genérica, o jogador que desfalcou a Seleção na Copa do Mundo da Rússia ainda conclamou pela união do povo brasileiro depois do Mundial, encerrado para o País com derrota por 2 a 1 para a Bélgica na sexta-feira.

"Agora já não existe Copa, agora já não existe apontar o dedo, agora vocês serão os que poderão mudar a história do nosso País e do nosso povo. Agora eu quero ver se vocês realmente estão preocupados com nosso País ou simplesmente estão tristes porque já não tem em quem colocar as responsabilidades. Unam-se, evoluam e preparem-se para mudarem a história desse País!!", escreveu.

Com o título de "Não desistiremos de ti Brasil", o jogador ainda deu detalhes sobre o seu ponto de vista sobre o Brasil.

"Sei que temos um País de heróis e vilões, sei que temos um País que ídolos são desvalorizados, sei que temos um País que não está preparado para os aprendizados que a vida nos concedem. Sei também que temos um povo necessitados de líderes, de bons líderes...", escreveu.

"Líderes os ensinem a perdoar, que os ensinem a não desistir de lutar, que os ensinem a não jogar fora construções de padrões, líderes que os ensinem a não temer a falhas, líderes que os ensinem a não ter medo do que dirão ou do que opinarão, líderes que mostrem que o medo é o que nos impede de realizar os nossos sonhos. Devemos compreender que a nossa vida, não é sobre o que deu errado ou o que deu certo, ela é o quanto você foi forte, equilibrado, quando ganhou e quando aprendeu!!", completou.

Ao final da mensagem, o jogador ainda criou uma série de hashtags: #aforçadeumpaísestánauniãodoseupovo, #juntosporumBrasilhonesto, #unidosporumapaixão, #unidosporumanação e #unidospeloBrasil.

Na última sexta-feira, Daniel Alves já tinha se manifestado sobre a eliminação brasileira em um post pago por uma cervejaria.