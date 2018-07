Em nova final, Deschamps recorda derrota na Eurocopa ao celebrar vitória sobre a Bélgica

18:46 · 10.07.2018 por Folhapress

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, comemorou a classificação de sua equipe para a final da Copa do Mundo da Rússia, mas mostrou que a derrota em casa na final da Eurocopa de 2016 ainda está superada.

"Não digeri a perda da final da Eurocopa, vamos ver com calma nas nossas poltronas contra quem vamos jogar", afirmou o técnico, que foi campeão como jogador da Copa de 1998.

Na decisão da Euro-2016, a França chegou como favorita, mas foi derrotada na prorrogação por Portugal de Cristiano Ronaldo. Dessa vez, o adversário sairá do confronto entre Inglaterra e Croácia, que acontece nesta quarta.

"É algo excepcional, fora do normal. São jogadores jovens, mas têm mentalidade boa. É uma belíssima equipe da Bélgica. Esse gol faz muito bem. O defensor que marca. Poderíamos ter mais oportunidades no contra-ataque no final de jogo", comemorou o treinador.

Autor do gol da vitória, o zagueiro Umtiti dedicou a vitória ao grupo francês.

"Muito orgulho, é verdade que trabalhamos muito, fizemos isso juntos, eu fiz o gol, mas nesta noite fizemos uma grande partida, é o que era preciso, fizemos isso honestamente e estou orgulhoso de todos", afirmou o zagueiro.