12:38 · 12.07.2018

Competição animou a cidade de São Luís do Curu ( Foto: Divulgação )

Dois meses depois de partidas seguidas, sempre aos sábados e domingos, com um total de 38 disputas, acabou no último final de semana a Copa de futebol em São Luís do Curu, no interior do Ceará. O time Mônaco foi o grande campeão ao vencer por 2 a 1 o Juventus. Como prêmio, recebeu R$ 800,00. Entre os times aspirantes, o vencedor Juventus recebeu R$ 500,00 ao derrotar o Swat. Interrompida há quase uma década por falta de recursos, a Copa de várzea, em São Luís do Curu, só foi viabilizada com o apoio de empresários e com o dinheiro dos times participantes. O custo total da Copa ficou em R$ 5,6 mil, sendo que 90% vieram dos times.

Com 11 mil habitantes e 24 times de futebol – divididos entre aspirantes e titulares, São Luís do Curu, a 83 kms de Fortaleza, vive e aspira futebol. A Copa, entre maio e julho, foi o grande evento de São Luís do Curu.

“Fizemos a Copa, com 38 partidas ao longo de 10 finais de semanas seguidos. Tudo com muito esforço e satisfação porque, realmente, gostamos de futebol. Gostaríamos de ter dado uma premiação maior aos times vencedores. De qualquer maneira, o evento foi muito bonito e queremos repetir a Copa em São Luís do Curu em 2019, com mais dinheiro para que nossos jogadores não tenham de pagar, do próprio bolso, a arbitragem dos jogos”, afirma o principal organizador da Copa, Ismael Acacio, também jogador do Frios BR, um dos principais times da cidade.

Do custo da Copa, R$ 5,6 mil, os empresários locais contribuíram com R$ 700,00. O restante, quase 90% do total, veio das equipes que pagaram inscrições para a participação na Copa e, ainda, tiveram de bancar o custo da arbitragem em cada jogo. A startup de seguros, Thinkseg, com sede em São Paulo, contribuiu com R$ 1,2 mil ao doar camisas a times da Copa.