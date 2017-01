Em má fase, Basquete Cearense recebe a Liga Sorocabana

14:02 · 12.01.2017

Técnico Bial começa a ser cobrado por resultados adversos ( Foto: Stephan Eilert/Basquete Cearense )

O Basquete Cearense joga a sua reação no NBB contra a Liga Sorocabana, nesta sexta-feira (13), às 19h30 (de Fortaleza), no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. O time dirigido pelo técnico Alberto Bial disputa a última partida do primeiro turno do campeonato e busca a reabilitação no torneio, após três derrotas consecutivas, para tentar subir na classificação e começar o returno em uma melhor colocação.

“Não podemos ficar pensando no que já passou. Temos que corrigir os erros e nos concentrar na Liga Sorocabana. Precisamos de reação imediata para fecharmos com vitória o primeiro turno do NBB e depois buscarmos melhores colocações na classificação. Teremos mais duas partidas em casa, e isso é muito importante neste momento”, comenta o armador Gustavinho, que diante do Paulistano anotou 17 pontos.

“Sabemos que precisamos ter mais concentração e melhorar em alguns pontos. Estamos trabalhando para isso, para que o resultado venha contra a Liga Sorocabana. Jogaremos em casa, mais uma vez, e esse apoio do torcedor é fundamental para nos ajudarmos na reação”, acrescenta o ala Marcus Toledo.

Depois de enfrentar a Liga Sorocabana, o Basquete Cearense terá 12 dias de treinamentos até a partida seguinte, diante do Esporte Clube Pinheiros, em 25 de janeiro, novamente no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, às 20h30 (de Brasília). Recuperando-se de uma torção no joelho, o ala-armador Duda Machado permanece fora.