Em jogo nervoso, Fortaleza vence Ferroviário, quebra tabu e recupera a liderança do Estadual

19:00 · 25.02.2018 / atualizado às 20:00

Os gols tricolores foram anotados por Leonan, Edinho e Gustavo ( Foto: Kid Junior )

O primeiro Clássico das Cores de 2018 chegava ao Presidente Vargas (PV) cercado de elementos que prometiam acirrar a partida: aniversário de 80 anos do confronto; tabu de quatro anos de invencibilidade do Ferroviário e disputa pela liderança do Campeonato Cearense na última rodada. Enquanto o Tubarão da Barra entrou em campo com força máxima, Ceni escalou um time ‘alternativo’ e quem levou a melhor foi o Fortaleza, que venceu por 3 a 1, na tarde deste sábado (25). Os gols tricolores foram anotados por Leonan, Edinho e Gustavo. O Ferrão descontou com Afonso, sendo todos os tentos no segundo tempo.

A vitória encerra uma escrita que vinha desde o dia 13 de fevereiro de 2014, data do última triunfo do Leão no confronto. Com o resultado, o Fortaleza deixa o arquirrival Ceará na vice-liderança, e encerra a participação na 1ª fase do Estadual como líder, tendo somado 21 pontos (7V/0E/2D).

Como não participa de outra competição até o início da Série B do Brasileiro, previsto para março, a equipe aguarda a divulgação da tabela da outra etapa do Campeonato Cearense para retornar aos gramados.

Já o Ferroviário, que não sabia o que era derrota com o técnico Ademir Fonseca - até então sete jogos de invencibilidade somando Estadual, Nordestão e Copa do Brasil - conheceu o primeiro revés. O Ferrão, que estava classificado para a 2ª fase do Campeonato Cearense, avança com a 4º colação, ganhando 17 pontos (5V/2E/2D).

O próximo compromisso do Tubarão da Barra é o primeiro jogo diante do Vila Nova, nesta quarta-feira (28), no Presidente Vargas (PV), pela 3ª fase da Copa do Brasil. Caso avance, o Ferroviário injeta nos cofres uma cota de R$ 1,8 milhão. Valor sete vezes maior que a folha salarial da equipe em 2018.

Vantagem

A primeira fase do Campeonato Cearense chega ao final e o regulamento do Campeonato Cearense prevê benefícios para Fortaleza, Ceará e Iguatu por encerrarem sua participação nas três primeiras posições, respectivamente. Para a próxima etapa do certame, as equipes possuem três dos cinco jogos com mando de campo favorável.

Com os demais resultados da última rodada, vitória do Horizonte sobre o Maranguape por 2 a 1, e triunfo do Iguatu por 3 a 1 diante do Guarani de Juazeiro, a classificação do ficou a seguinte:

1º Fortaleza 21 pontos

2º Ceará 19 pontos

3º Iguatu 18 pontos

4º Ferroviário 17 pontos

5º Uniclinic 16 pontos

6º Floresta 13 pontos

7º Horizonte 11 pontos

8º Guarani/J 6 pontos

9º Tiradentes 5 pontos

10º Maranguape 1 pontos

O jogo

O início da partida foi muito truncado. Com um time repleto de mudanças, o Fortaleza possuía a posse de bola, mas demonstra falta de entrosamento e não conseguia infiltrar na defesa do Ferrão, armado para o contra-ataque.

O Leão então apostou nas finalizações de fora da área. Anderson Uchôa, aos 5, levou perigo. O time coral respondeu com Mazinho, que parou em grande defesa de Marcelo Boeck. A principal chance, no entanto, foi na cobrança de falta de Alan Mineiro. O meia bateu firme e a bola tirou tinta da trave, aos 35 da etapa inicial.

Para o segundo tempo, Rogério Ceni promoveu a entrada de Edinho no lugar de Dênis. O atacante incendiou a partida com lances em velocidade. Já aos 3, o atleta finalizou para intervenção do arqueiro Bruno Colaço, que ainda defendeu o arremate de Léo Natel, no rebote.

Quando a pressão cessou, o Ferroviário voltou ao campo defensivo leonino. Mota, aproveitando um bate-rebate na área, emendou um chute para defesa de Boeck, aos 12. O goleiro ainda fez nova participação em chute de Valdeci, aos 27.

No minuto seguinte, o Fortaleza inaugura o marcador. O lateral Leonan invadiu a área, driblou o marcador e balançou as redes. A disputa pela liderança seguiu acirrada e o Ferrão deixou tudo igual, aos 32, em cabeçada de Afonso, após escanteio cobrado por Janeudo.

Então brilhou a estrela do centroavante Gustavo, deixado no banco de reservas no começo do jogo. O artilheiro do Campeonato Cearense entrou e desempatou o placar também de cabeça, após passe de Tinga, aos 37.

O tento desorganizou a equipe coral. Em dois minutos, o Ferroviário teve dois atletas expulsos: Mota e Valdo Bacabal, no banco de reservas. O Leão ainda ampliou o marcador com Edinho, aos 42, sacramentando a vitória e encerrando o tabu.

Não estreou

Havia muito expectativa para uma possível estreia do atacante Osvaldo, recém-contratado do Fortaleza, no Clássico das Cores. O atleta de 30 anos, regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última quarta-feira (21), não foi sequer relacionado pelo técnico Rogério Ceni para a partida.

O jogador retorna ao clube que o revelou para o futebol profissional há 12 anos, dessa vez para vestir a camisa tricolor por apenas três meses, tendo em vista que já está negociado com um time da Tailândia e a multa é de R$ 3.240.00,00. A última partida oficial do atleta foi em novembro de 2017, quando estava no Sport.

Osvaldo teve passagens também por Al-Ahli (EAU), Sporting (POR), Ceará, São Paulo e Fluminense, acumulando também convocações para a Seleção Brasileira.

80 anos de história

Ferroviário e Fortaleza já se enfrentaram 312 vezes ao longo da história. Ao todo, são 130 vitórias do Leão, 94 do Tubarão da Barra e 91 empates. O Tricolor do Pici balançou as redes 468 vezes, sofrendo 409 gols contra. O primeiro Clássico das Cores foi marcado por um triunfo leonino por 2 a 0, em 1938. Enquanto o último não saiu do zero a zero, no dia 19 de abril de 2017, pelo Campeonato Cearense.

Antes do confronto deste domingo (25), o Ferrão acumulava seis jogos de invencibilidade, com direito a eliminação do rival na semifinal do Campeonato Cearense do ano passado, que resultou na perda da vaga para a Copa do Nordeste.

O maior tabu coral da história foi entre 1978 e 1981, quando o Tubarão da Barra passou 18 jogos sem perder, registrando oito vitórias e 10 empates no período. O Fortaleza fez um feito ainda maior de 1999 a 2007, quando demorou 27 jogos para sofrer um revés, somando 21 vitórias e seis empates.

Ficha Técnica

Ferroviário 1x3 Fortaleza

Competição: 9ª rodada do Campeonato Cearense de Futebol

Data: 24/02/2018

Horário: 17 horas

Local: Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza/CE

Árbitro: Léo Simão/CE

Assistentes: Rodrigo Joia/CE e Nailton Oliveira/CE

Gol: Leonan - 28´/2º T (0-1); Afonso - 32´/2ºT (1-1); Gustavo - 34’/2ºT (1-2); Edinho - 42’/2ºT (1-3)

Cartões amarelo: Erandir (FER), Valdo Bacabal (FER), Janeudo (FER), Mota (FER), Andrei (FOR) e Anderson Uchôa (FOR) e Wesley (FOR)

Cartões vermelho: Mota (FER) e Valdo Bacabal (FER)

Ferroviário: Bruno Colaço; Túlio, Erandir (Afonso), Amaral e Sávio; Janeudo, Mazinho, Jean (Valdeci) e Mota; Valdo Bacabal (Rodrigo Rodrigues) e Andrei. Técnico: Ademir Fonseca

Fortaleza: Marcelo Boeck; Roger Carvalho, Adalberto, Leonan e Andrei (Tinga); Anderson Uchôa, Sergio e Alan Mineiro; Léo Natel (Gustavo), Dênis (Edinho) e Wesley. Técnico: Rogério Ceni