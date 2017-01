Em jogo de seis gols, Tiradentes e Guarani de Juazeiro ficam no empate

18:33 · 28.01.2017 / atualizado às 19:38

Resultado deste sábado acabou com os 100% de aproveitamento do Tigre no certame ( Reprodução )

Em um jogo de seis gols, o Tiradentes até mostrou poder de reação, mas não conseguiu superar o Guarani de Juazeiro na tarde deste sábado (28), no estádio Domingão, em Horizonte. O Tigre da PM, que chegou a estar perdendo por 2 a 0 e alcançou o empate ainda na primeira etapa, conseguiu virada com Wilkson, mas acabou cedendo nova igualdade aos 43 minutos do segundo tempo, ao sofrer gol de Ítalo.

O resultado deste sábado, que acabou com os 100% de aproveitamento do Tigre no certame, deu a liderança provisória do Estadual para a equipe da PM, que agora acumula sete pontos em três jogos. O Fortaleza, que ainda não atuou pela quarta rodada, também possui sete pontos, mas perde para o time de Sérgio Alves nos critérios de desempate.

O jogo

Neste sábado, depois de sofrer rapidamente dois belos gols de Leílson - um deles contando com uma ajudinha do experiente volante Michel, ex-Ceará, o Tiradentes precisou novamente correr atrás do resultado. Restando somente sete minutos para o término do primeiro tempo, o Tigre chegou ao empate com gols de Jailton e Valdir Papel. Já na segunda etapa, a equipe tricolor continuou com sua proposta de jogo, atuando no contra-ataque e no erro do Guarani.

O estilo rendeu frutos e, em bela jogada de Valdir Papel, Wilkson, livre na pequena área, anotou o terceiro gol dos mandantes. Porém, já perto do apito final, Ítalo aproveitou cruzamento da direita e deu números finais para o confronto.

Em seu próximo compromisso, o Tiradentes encara o Ceará, no Castelão. A partida acontece nesta quarta-feira (1º), às 19h30. O Guarani de Juazeiro, por sua vez, só volta a atuar no domingo (5), quando recebe o Guarany de Sobral, às 16h, no estádio Romeirão.