Em jogo de expulsões, Fortaleza vence Ceará e amplia tabu contra o rival

20:21 · 22.01.2017 / atualizado às 20:37

Rodrigo Andrade (ao centro) foi fundamental para a desenvoltura do ataque leonino ( Foto: Thiago Gadelha )

Mais uma vez o favoritismo não se fez valer em campo. No Clássico-Rei deste domingo (22), apesar de desacreditado, e até contestado por sua própria torcida com somente dois jogos na temporada, foi o Fortaleza quem comemorou ao apito final de César Magalhães. Diante do Ceará, no Castelão, o Leão venceu com um belo gol de Gabriel Pereira, aos 20 minutos da etapa final. Com o resultado, o Tricolor assumiu a liderança do Cearense com sete pontos em três partidas. O time de Dal Pozzo, por sua vez, agora é oitavo.

O resultado deste domingo ampliou a sequência invicta do Fortaleza ante o Alvinegro, que não sabe o que é perder para o Vovô há seis jogos. A última vitória do time preto e branco contra seu maior rival aconteceu em 2015, com gol de William.

Após um primeiro tempo bastante pegado, com seis cartões amarelos ao todo (três para cada clube), a segunda etapa começou bastante agitada. Logo de cara, o time de Dal Pozzo possuiu duas chances de gol, mas falhou. Pouco depois Lelê, de forma infantil, tentou simular uma penalidade e acabou expulso. A vantagem numérica deu as rédeas do jogo para os comandados de Hemerson Maria, que cresceram no duelo e chegaram até o gol da vitória com Gabriel. Perto do final do duelo Gastón, após receber seu segundo cartão, também acabou expulso, mas não havia mais nada que o Vovô pudesse fazer.

Em seus próximos compromissos dentro do Estadual, o Fortaleza encara o Horizonte às 16h, fora de casa, no estádio Domingão. O Ceará, por sua vez recebe o Guarany de Sobral às 18h30, no Castelão. Ambos os jogos acontecem no domingo (29).

