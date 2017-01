Em estreia fora de casa na Primeira Liga, Ceará empata sem gols com o América/MG

20:39 · 26.01.2017 / atualizado às 20:42 por Vladimir Marques

Atacante Hugo, do América, é marcado pelo zagueiro Rafael Pereira, do Ceará ( Foto: Futura Press )

Em sua estreia na Primeira Liga, o Ceará empatou em 0 a 0 com o América Mineiro, no estádio Independência, em Minas Gerais (MG). Foi o primeiro teste fora de casa do Vovô na temporada, contra um adversário que vai reencontrar na Série B do Brasileiro. E jogando como visitante, o Alvinegro, embora organizado em campo, mostrou uma postura muito tímida, com raras chances de gols.

A única chance a rigor do Vovô marcar foi já aos 42 do segundo tempo, em chute de Richardson no travessão. No mais, muita dificuldade de criar jogadas no setor de ataque, deixando mais uma vez Magno Alves isolado. Com o resultado, o Ceará soma seu primeiro ponto e volta a jogar no torneio praticamente daqui um mês, no dia 23, quando recebe o Flamengo, às 21h30, no Castelão. Entretanto, já no domingo, 29, o clube volta a jogar pelo Campeonato Cearense, contra o Guarany de Sobral, às 18h30 no Castelão.

Enfrentando um clube que fazia seu primeiro jogo na temporada, o Ceará mostrou uma postura excessivamente defensiva, com proposta de sair nos contra-ataques. Mas com pouca efetividade quando tinha a bola, o Vovô não conseguia criar e ainda sofreu nas raras investidas do time mineiro, que só não abriu o placar aos 15 minutos devido à defesa do goleiro Everson em chute de Matheuzinho.

Impreciso nos passes no meio campo, o Alvinegro só criaria uma chance de gol nos minutos finais da etapa inicial, mas por vacilo da zaga adversária. Alex Silva errou o passe, Felipe Menezes interceptou e tocou para Magno Alves, que chutou cruzado para fora.

Na etapa final, o América começou pressionando e por pouco não saiu na frente aos 8 minutos: Gerson Magrão cruzou na área e Hugo chegou atrasado, perdendo grande chance.

A partir daí o que se viu foi um Ceará até buscando sair mais para o jogo, mas esbarrava nas decisões erradas de seus jogadores, como passes errados e não arriscar no gol. Ainda assim, o Vovô teve a última chance do jogo, em belo chute de Richardson no travessão. Ao fim da partida, os jogadores alvinegros não lamentaram o resultado, preferindo valorizar o ponto conquistado fora de casa.