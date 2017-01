Em entrevista, Sérgio Soares elogia o Ceará, mas não concorda com pressão da torcida nos treinos

10:26 · 19.01.2017

Um dos principais técnicos do Ceará nos últimos anos, Sérgio Soares deixou legado de futebol ofensivo no Alvinegro, mas sem conseguir grandes feitos, como o acesso à primeira divisão.

Dois meses depois de deixar o Vovô, o técnico voltou a falar sobre o Alvinegro em entrevista ao canal de TV 'Bandsports'. Sérgio Soares atuou pelo clube por 130 vezes, em duas oportunidades com aproveitamento de 56%. Ele elogiou a instituição:

"Foi muito prazerozo, foi minha segunda passagem, tive uma de um ano e dois meses. Sou muito feliz por ter dirigido esta equipe. Equipe que mais dirigi na carreira", analisa.

Perguntado sobre a questão de pressão da torcida, Sérgio analisa que discorda da postura de deixar o torcedor imprimir pressão contra os jogadores durante os treinamentos, algo que é considerado frequente em Porangabuçu.

"A cobrança é natural do futebol. Cheguei num momento de pressão, com torcedor dentro do CT, porque o ceará não conseguiu chegar nas finais do estadual e isso incomodou muito o torcedor. Não sou a favor da cobrança do torcedor, tête-à-tête. Respeito, mas não sou à favor. E eles entendem dessa forma. Procuro fazer meu trabalho. O presidente (Robinson de Castro) recebe o torcedor para tentar conversar, é um jeito dele trabalhar, eu não concordo. A pressão do torcedor tem que ser nos dias do jogos, no treinamento eu não sou à favor", completou.

Confira vídeo completo com o treinador