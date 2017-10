Em confronto direto, Ceará vence Oeste e abre 4 pontos de vantagem para o 5º colocado

20:58 · 14.10.2017 / atualizado às 09:48 · 15.10.2017

Em confronto direto na busca pelo g4 da Série B do Campeonato Brasileiro, Oeste e Ceará se enfrentaram na Arena Barueri e fizeram um jogo de poucas emoções, mas o Alvinegro de Porangabuçu levou a melhor e mostrou que está firme na zona de classificação para Série A. Venceu por 1 a 0 e, de quebra, acabou com a invencibilidade de oito partidas do Rubrão, chegou aos 51 pontos e abriu quatro para o quinto colocado, o Vila Nova. Richardson foi o autor do único gol da partida.

>Ceará tem rodada perfeita com vitória e tropeços de rivais abaixo na tabela

>Confira como foi Oeste 0x1 Ceará em tempo real

No primeiro tempo os dois times criaram poucas chances de gol e só levaram perigo com chutes de fora da área. O Ceará, com Leandro Carvalho, e o Oeste com Guilherme Romão.

Veja o gol do jogo

O segundo tempo foi mais animado, pois as duas equipes se voltaram mais ao ataque. O Ceará teve grande oportunidade com Élton, aos seis minutos. O atacante alvinegro recebeu na grande área, deu um corte no zagueiro, chutou forte, mas a bola passou à esquerda do gol de Rodolfo.

Anulando o time da casa, o Ceará acertou bons contra-ataques e conseguiu fazer o gol aos 32 minutos da etapa final. Richardson recebeu de Lima, limpou o zagueiro e chutou forte de fora da área, não dando chances para o goleiro Rodolfo. Foi o primeiro do volante alvinegro na competição.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 51 pontos, permanece em quarto lugar e deixou o Oeste para trás, com 47, em sexto. O próximo jogo do Vovô na Série B do Campeonato Brasileiro será outro confronto direto pelo G4, contra o Paraná Clube, desta vez na Arena Castelão, às 19h30 (de Fortaleza). Já o Oeste encara o Santa Cruz, no Arruda, no mesmo dia e horário.

Desfalques

Para a próxima partida contra o Tricolor paranaense, o técnico Marcelo Chamusca não contará com o goleiro Éverson e o zagueiro Rafael Pereira que tomaram o segundo cartão amarelo e, com isso, cumprem suspensão.