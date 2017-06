Em busca da quarta vitória seguida, Paulo Bonamigo pede sabedoria e disciplina tática exemplar

18:05 · 08.06.2017

Experiente técnico Paulo Bonamigo comanda, pela primeira vez, uma equipe em Cuiabá ( Foto: Diário do Nordeste )

Ocupando a segunda colocação do Grupo A na Série C do Campeonato Brasileiro, com 9 pontos conquistados e ficando atrás do CSA, também com 9 pontos e na ponta da tabela por ter um gol marcado a mais, o Fortaleza terá pela frente o lanterna, Cuiabá, no domingo (11), na Arena Pantanal, às 18h.

Mesmo sendo experiente, tendo rodado o Brasil todo, o técnico Paulo Bonamigo enfrentará o Cuiabá pela primeira vez. "Clube empresa como o Luverdense, o Cuiabá são equipes de 8, 10 anos, no tempo que eu jogava era mais Campo Grande que estava na cena, tinha o Operário, na época talvez tenha ido jogar lá com o Grêmio. Agora apresentam equipes bem geridas, com bons resultados. Tem o Luverdense na Série B, o próprio Cuiabá trabalhando numa Série C. Mas, para nós, fica a expectativa de propor o jogo com inteligência, sabedoria e capacidade de superação muito grande", comentou.

Questionado sobre a postura do Fortaleza para transpor duas linhas de marcação que se repete ao enfrentar os adversários na Série C, o técnico prioriza formar identidade para dar o segundo passo. "A previsibilidade facilita muito a estratégia do adversário. Como tínhamos uma necessidade muito grande de primeiro construir a equipe, você precisa montar uma identidade, forma de jogar que dê tranquilidade para os atletas desenvolverem. Depois que conseguir atingir certo nível de maturidade tática, é hora de criar variações. E é o que tem ocorrido. Não há um desenho fixo da equipe, posso variar bastante. Próprio Hiago pode trabalhar ao lado do Lúcio Flávio, posso trazer o Éverton para uma situação de segunda linha de campo. Há algumas situações que temos utilizado", observou.

O adversário

"Cuiabá foi campeão do mato-grossense e eliminou o Luverdense nas semifinais, que é uma equipe de Série B. Está se remanejando dentro do próprio campeonato, a exemplo do que estamos fazendo no Fortaleza. Estão chegando jogadores já com a competição em andamento, e tivemos uma derrota que foi pedagógica que foi contra o Remo. No momento que tivemos o controle total, estivemos mais próximos do gol houve uma desatenção fatal, então esse jogo requer uma concentração muito grande dentro dos 90 minutos, disciplina tática exemplar porque o adversário possui jogadores muito bons. Esperamos que a equipe esteja inspirada e possamos trazer os três pontos", finalizou.

Individual em prol do coletivo

Muito se fala no futebol atual do trabalho de equipe, da primazia do coletivo. Bonamigo salientou a introdução de metas individuais a fim de fortalecer o desempenho enquanto time. "Trabalhamos com metas individuais, do goleiro ser o menos vazado, do setor defensivo ser menos vazado, o atacante ser o artilheiro. Se tiver um coletivo forte a gente trabalha em cima dos objetivos individuais para a ambição de sempre querer crescer fortalecer o coletivo", pontuou.

Combustível

Informado a respeito de o Fortaleza não obter 4 vitórias consecutivas desde 2012, Bonamigo demonstrou que levará tal dado ao conhecimento dos atletas. "É bom saber, pois é um combustível a mais para a motivação da nossa equipe. Sempre falei desde minha chegada que precisamos ter pequenas conquistas, no treino, conquistar o nosso torcedor que vem ver treino, que vai no estádio acompanhar, fazer vocês que cobrem nosso dia a dia perceberem que estamos no espírito vencedor. Isso vai formando uma identidade vencedora, moralizando o grupo. A gente sabe da dificuldade que é jogar contra essa boa equipe do Cuiabá, então qualquer motivação extra é bem-vinda", afirmou.