Em apresentação, Vacaria promete fazer história pelo Fortaleza

09:08 · 10.01.2017

Vacaria pode ser utilizado tanto como volante quanto como lateral direito ( Foto: JL Rosa )

O volante Vacaria, novo reforço do Fortaleza, foi apresentado nessa segunda-feira (9) na sede social do clube, no Pici. O jovem atleta de 22 anos já assinou contrato e passou a treinar com o grupo.

Natural de Vacaria, no Rio Grande do Sul, Roberto Zulian Junior, 22 anos, é destro, mede 1,79m e chega ao Leão para compôr o elenco da temporada 2017. Será a sua primeira experiência no Nordeste.

"Estou muito feliz por estar aqui. Acreditei nesse projeto e espero corresponder ao máximo, vestindo essa camisa. O Fortaleza é uma equipe que não merece estar na Série C. Vamos buscar conquistar todos os objetivos do ano. Posso jogar como volante ou como lateral direito. Raça não irá faltar dentro de campo. Penso que poderei fazer história no clube", declarou o jogador.

O loiro gaúcho tem o apelido de Vacaria em alusão à cidade natal. O volante foi revelado no Juventude-RS. Seu futebol já lhe garantiu passagem pelo Milan (ITA) na temporada 2012/13.

Com a camisa alviverde, Vacaria disputou 64 jogos pela equipe profissional, marcando cinco gols e participando de dois acessos, em 2013 e na última temporada, quando o time gaúcho eliminou o Fortaleza na Arena Castelão. Além disso, desde a categoria Sub-15, foi convocado cinco vezes para as Seleções brasileiras de Base.

Em 2016, quando o Juventude contou com Vacaria como titular teve ótimo aproveitamento. Foram 16 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas, contando os jogos pelo Campeonato Gaúcho, pela Copa do Brasil e pela Série C do Campeonato Brasileiro.