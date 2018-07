'Ele fez o que pôde', ameniza capitão uruguaio após goleiro falhar

14:24 · 06.07.2018 / atualizado às 14:54 por Folhapress

Os jogadores do Uruguai estavam desolados após a derrota por 2 a 0 para a França nesta sexta-feira (6).

Em entrevista no gramado após a eliminação da Celeste pelas quartas de final da Copa do Mundo, o capitão Diego Godín lamentou pela falha do goleiro Fernando Muslera no segundo gol, mas o exaltou mesmo assim.



"O Fernando merece todo o reconhecimento do mundo, todos cometem erros. Ele fez o que pôde, houve erro e acontece. Ele pode jogar partidas incríveis também", amenizou.

Mesmo chateado com o revés, o zagueiro sul-americano reconheceu a qualidade e a vitória dos franceses. "É uma equipe excelente, joga muito bem, acabaram conseguindo criar oportunidades de gol. Foi uma partida espetacular. Todos estamos satisfeitos com a qualidade da partida, mas é preciso continuar, é assim mesmo."



Antes da derrota, o Uruguai tinha vencido suas quatro partidas na Copa da Rússia e teve uma das melhores campanhas do torneio. "Muito triste na verdade com a eliminação. Meus companheiros foram guerreiros, estou muito orgulhoso. Fizemos um Mundial espetacular", disse Godín.