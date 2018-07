Edu Gaspar lamenta queda e não garante permanência de Tite

11:43 · 07.07.2018 por FolhaPress

O coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, conversou neste sábado com jornalistas. ( Foto: Lucas Figueiredo/CBF )

O coordenador de seleções da CBF Edu Gaspar conversou com os jornalistas neste sábado (7), após a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. E explicou a tristeza sentida pela comissão técnica depois da derrota por 2 a 1 contra a Bélgica.

"Essa dor não é fácil. A maior como atleta e dirigente. Uma dor que sangra. Mas temos que seguir firme nos nossos objetivos. O esporte é inerente ao resultado. Vamos seguir nosso trabalho", disse Edu Gaspar.

O dirigente não quis confirmar a permanência da comissão técnica de Tite no novo ciclo que se inicia na seleção, agora rumo ao Mundial 2022, no Qatar.

"Agora é difícil responder e pensar mais adiante, ainda estamos juntando nossas dores. Vamos chegar ao Brasil, esfriar a cabeça e voltar a conversar. O passo é de estar juntos para que possamos tomar as melhores decisões possíveis. Temos que ter um pouco de paciência, tentar ter o máximo de discernimento possível para retomar a naturalidade e ver os próximos passos que vêm pela frente", disse Gaspar.